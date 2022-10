POL-PDNW: Gebäudebrand

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 24.10.2022, 15:20 Uhr konnten aufmerksame Zeugen beobachteten, wie am Waldparkplatz Drei Eichen ein mit Umzugskisten beladener Fiat mittels eines Gabelstaplers in einen rumänischen Sattelzuganhänger geladen wurde. Ermittlungen vor Ort ergaben schließlich, dass der Halter mit seiner Familie auswandern möchte und seinen abgemeldeten PKW nun in den Sattelschlepper einladen lies. Rückfragen bitte ...

mehr