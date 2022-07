Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Supermarkt - Mobiltelefone gestohlen.

Lippe (ots)

In der vergangenen Nacht (22.07.2022) gegen 3 Uhr brachen Unbekannte in einen Supermarkt in der Heidenschen Straße ein. Im Geschäft knackten die Täter eine Vitrine mit Mobiltelefonen und stahlen die Geräte. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

