Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich ein Bier konsumiert...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat laut eigenen Angaben eine 58-Jährige aus Neustadt/W., als sie mit ihrem Peugeot in der Gimmeldinger Straße in 67433 Neustadt/W. am 28.10.2022 um 03:10 Uhr einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der Dame nämlich starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Die Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest in hiesiger Dienststelle konnte aufgrund des fehlenden Lungenvolumens der Neustadterin nicht durchgeführt werden, weshalb dieser eine Blutprobe entnommen werden musste. Zu diesen Umständen kam hinzu, dass die Frau nicht im Besitz eines Führerscheines war. Dieser wurde ihr vor wenigen Jahren entzogen. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher abschließend präventiv sichergestellt. Die 58-Jährige muss sich nun in eine Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell