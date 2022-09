Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Diebstahl aus geparkten Autos - Zeuge hält Tatverdächtigen fest - Festnahme

Bornheim (ots)

Am Sonntagabend (04.09.2022) gegen 20:50 Uhr machte sich eine zunächst unbekannte Person an einem in einer Hofeinfahrt abgestelltem Pkw auf der Kölner Landstraße in Bornheim-Widdig zu schaffen.

Zeugen beobachteten den Mann und verständigten die Polizei. Der Verdächtige, der mittlerweile in dem unverschlossenen Fahrzeug saß, konnte von einem der Zeugen bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife festgehalten werden. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort meldete sich ein weiterer Geschädigter bei den Beamten und gab an, dass aus dessen unverschlossenem Fahrzeug unweit dieses Tatortes soeben Gegenstände entwendet worden seien. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen Tatverdächtigen wurde u.a. auch das entsprechende Diebesgut aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Nachmittag zudem versucht haben soll, etwas aus einem ebenfalls unverschlossenen Pkw auf dem Sträßchensweg in Bonn-Gronau zu entwenden.

Der 39-Jährige aus Litauen stammende Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen. Das zuständige Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Die Bonner Polizei rät:

Schließen Sie ihr Auto beim Verlassen stets ab - auch wenn Sie Ihr Fahrzeug nur kurz verlassen oder in Ihrer Hofeinfahrt abstellen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell