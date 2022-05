Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Renault Kadjar zerkratzt (23.05.2022)

Schonach (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 16.45 Uhr ein Auto auf der Hermann-Brugger-Straße beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte einen Renault Kadjar über die gesamte linke Fahrzeugseite und richtete dadurch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950-0, entgegen.

