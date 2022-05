POL-KN: (Tuttlingen) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer (24.05.2022)

Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag hat ein Unbekannter an einem Opel Insignia, der vor dem Gebäude Olgastraße 9 abgestellt war, die Motorhaube zerkratzt und dabei rund 1.000 Euro Sachschaden an dem Auto angerichtet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Dieter Popp Polizeipräsidium Konstanz Pressestelle Telefon: 07531 ...

