Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Mülleimerbrand führt zu Feuerwehreinsatz in der Zinkenstraße

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Mülleimerbrand, der drohte auf umliegende Bäume und ein Gartenhaus überzugreifen, ist die Gosheimer Wehr am Montagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, in die Zinkenstraße ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu dem Mülleimerbrand, der bis zur Löschung durch die mit vier Fahrzeugen und 20 Mann eingetroffenen Feuerwehr Gosheim einen weiteren Mülleimer und auch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen hatte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Möglicherweise war unachtsam entsorgte und noch nicht erloschene Asche Grund für den Mülleimerbrand. Der dabei entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell