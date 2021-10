Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.10.2021:

Peine (ots)

Auseinandersetzung mit leichtverletzter Person

Am 14.10.2021 gegen 09:00 Uhr gerieten am Schulzentrum in Hohenhameln ein 19-jähriger und ein 17-jähriger in Streit. Zunächst liefern sich beide ein Wortgefecht, bevor der 19-jährige sein Opfer mehrfach gegen den Hinterkopf schlägt. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Hintergründe der Streitigkeiten waren vor Ort nicht aufzuklären. Der Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell