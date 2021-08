POL-MR: Unfall durch freilaufenden Hund - Radfahrerin verletzt -Polizei sucht Besitzer + Unfallfluchten in Gisselberg, Biedenkopf und Stadtallendorf

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Bad Endbach - Unfall durch freilaufenden Hund - Radfahrerin verletzt -Polizei sucht Besitzer

Nach dem Zusammenstoß mit einem freilaufenden Hund stürzte eine 67 Jahre alte Radfahrerin und verletzte sich leicht. Bei dem Hund handelt es sich um ein schwarzweißes Tier, eventuell ein Jagdhund. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 18. Juli, gegen 19 Uhr auf dem geteerten Verbindungsweg entlang der Salzböde zwischen Weidenhausen und Bad Endbach. Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise.

Die 67-Jährige fuhr mit einem roten Damen-E-Bike von Weidenhausen nach Bad Endbach. Der herrenlose und freilaufende Hund kam aus ihrer Sicht etwa 500 Meter vor der Landstraße 3050 plötzlich von rechts aus dem Wald und überquerte den Weg. Sie konnte nicht mehr abbremsen oder ausweichen und einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht verhindern. Während die Radfahrerin stürzte, lief der Hund davon. Wenige Meter vor dem späteren Unfallort hatte die 67-Jährige eine Spaziergängerin überholt und von da an bis zum Unfall quasi eine Begleitung zweier weiterer freilaufender, kleinerer Hunde. Auch diese Hunde waren nach dem Sturz nicht mehr in Sichtweite der Radlerin. Allerdings hörte sie, wie eine Frauenstimme, vermutlich die zuvor überholte Spaziergängerin, nach zwei Hunden rief. Ob die kleineren Hunde und das schwarzweiße Tier überhaupt zu der überholten Spaziergängerin gehören, steht nicht fest. Die Polizei bittet diese Spaziergängerin trotzdem dringend, sich zu melden. Die Radfahrerin wies zudem noch auf einen schwarzen Kleinwagen hin, der am Ende des Feld- und Radweges parkte. Leider ist das Kennzeichen dieses Autos nicht bekannt. Als die Polizei den Unfallort aufsuchte war der Pkw weg. Es steht nicht fest, ob es zwischen dem Auto und dem gesuchten Tier und/oder der gesuchten Spaziergängerin eine Verbindung gibt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Gisselberg - Metallzaun beschädigt

Aufgrund der anstoßstelle in einer Höhe von ca. 1,30 Metern beschädigte vermutlich ein Lastwagen den Metallzaun eines Firmengeländes in der Straße An den Weiden im Industriegebiet Gisselberg. Der Verursacher fuhr nach der Kollision mit dem Zaun weg, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. Die Verkehrsunfallflucht war zwischen 15 Uhr am Freitag und 20 Uhr am Sonntag, 01. August. Wer hat in dieser Zeit in der Straße An den Weiden ein Fahrmanöver beobachtet, das zu dem Zaunschaden geführt haben könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Auto auf dem Behindertenparkplatz angefahren - Verursacher flüchtete

Der von einer Unfallflucht betroffene rote Dacia Sandero mit dem BID-Kennzeichen stand auf dem Behindertenstellplatz auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Am Seewasem. Nach den Spuren kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision, durch die an dem Dacia auf der Fahrerseite an der hinteren Tür ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstand. Hinweise zum verursachenden Auto ergaben sich nicht. Wer hat am Freitag, 30. Juli, zwischen 13.40 und 14 Uhr ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Unfall mit dem roten Sandero gekommen sein könnte? Wer kann Angaben zum möglichen verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer*in machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - 10 Meter Maschendrahtzaun zerstört

Bislang gibt es von dem Unfall in der 90-Grad-Kurve der Kardinal-von-Galen-Straße nur Zeugen der mit dem Unfall verbundenen Geräuschkulisse. Hinweise auf ein Fahrzeug konnten diese Zeugen nicht geben. Allerdings steht die Unfallzeit fest. Demnach verlor der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs nach dem Durchfahren der Kurve in der Nacht zum Montag, 02. August, um 03 Uhr die Kontrolle. Das Auto kam von der Straße ab und zerstörte den Maschendrahtzaun des Anwesens Kardinal-von-Galen-Straße 4 auf einer Länge von 10 Metern. Anschließend flüchtete der Verursacher. Wo steht seit Montag ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Wer hat in der Nacht den Unfall noch gehört und in dem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

