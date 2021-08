Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Lidl-Markt gescheitert + Schlägerei in der Oberstadt + BMW verkratzt - 4000 Euro Schaden + 13 Autofahrer und ein Zweiradfahrer + Polizeikontrollen im Hinterland

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Einbruch in Lidl-Markt gescheitert

In der Nacht zum Samstag, 01. August, scheiterte ein Einbruchsversuch in den Lidl.-Markt in der Hospitalstraße. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der oder die Täter versuchten zwischen 21.30 und 05.40 Uhr eine Notausgangstür und die elektronische Glasschiebetür aufzuhebeln und schlugen dann noch die Verglasung ein. Ein Eindringen ins Geschäft gab es dann aber aus unbekannten Gründen nicht. Möglicherweise vor dem versuchten Einbruch ins Geschäft kam es zu einer Beschädigung des Bedienfelds der beim Markt stehenden DHL Packstation. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schlägerei in der Oberstadt

Nach einer Schlägerei in der Reitgasse am frühen Samstagmorgen (31. Juli; 04.35 Uhr) sucht die Polizei nach Zeugen. Gemeldet wurde eine Schlägerei zwischen 15 bis 20 Personen. Einer soll mit einem Stock einen 26-Jährigen geschlagen haben, ein anderer soll noch getreten haben. Letztlich hatten sich die Kontrahenten bereits getrennt und teilweise vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei fahndete und nahm gegen 05.15 Uhr im Pilgrimstein aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung und nach dem Wiedererkennen durch Zeugen einen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Bei dem vorübergehend Festgenommenen handelt es sich um einen 19-Jährigen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen, Tatbeteiligungen und Hintergründen dauern noch an. Bislang noch nicht von der Polizei notierte Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - BMW verkratzt - 4000 Euro Schaden

In der Nacht zum Freitag, 30. Juli, verkratzte ein noch unbekannter Täter die komplette linke Seite eines schwarzen BMW der 1er Reihe. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Der Pkw parkte zur Tatzeit zwischen 21 und 07.30 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Eichenhain 32. Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis - 13 Autofahrer und ein Zweiradfahrer

...fuhren am zurückliegenden Wochenende, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Die Tatorte waren Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Niederklein, Steffenberg, Lahntal und Wetter, also verteilt im gesamten Landkreis. Bis auf eine 49 Jahre alte Frau zog die Polizei nur Männer im Alter zwischen 18 und 63 Jahren aus dem Verkehr. Die 49 Jahre alte Frau hatte offensichtlich die Belehrung, dass sie bis auf weiteres nicht mehr fahren darf, nicht verstanden bzw. diese ignoriert. Sie ließ sich ihren Autoschlüssel von der Begleitperson, zurückgeben, fuhr erneut und geriet in eine weitere Kontrolle. Sie fiel erstmals am Sonntag um 01.45 Uhr in Kirchhain und dann um 03.20 Uhr in Niederklein auf. Der Alkotest eines 63Jahre alter Autofahrerzeigte 2,7 Promille. Der 38 Jahre alte Zweiradfahrer, den die Polizei in Marburg überprüfte, beschäftigte die Beamten etwas länger. Sein Alkotest reagierte mit 0,9 Promille positiv. Der Drogentest zeigte einen Einfluss von THC und Kokain. Dann verstrickte sich der Mann hinsichtlich seines Führerscheins in Widersprüche. Das führte letztlich zu einer Wohnungsdurchsuchung und Sicherstellung von geringen Mengen von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zum Führerschein dauern an. Bei allen übrigen Autofahrern reagierten jeweils die Drogentests positiv. In allen Fällen veranlasste die Polizei die nötige Blutprobe.

Hinterland - Polizeikontrollen im Hinterland

Die Polizei Biedenkopf führte am Freitag, 30. Juli von 09 bis 17 Uhr Sonderkontrollen in der Schulstraße in Biedenkopf, der Lahnstraße in Dautphetal und im Kaufpark in Steffenberg durch. Von den überprüften 51Fahrzeugen beanstandeten die Beamten 17 Fahrer und in zwei Fällen davon auch jeweils den Fahrzeughalter. Im Einzelnen erwarten fünf Autofahrer wegen des Telefonierens beim Fahren eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. / bezahlten wegen geringerer Ordnungswidrigkeiten ein Verwarnungsgeld. Strafanzeigen legte die Polizei gegen fünf Fahrer und zwei Fahrzeughalter vor. Dabei ging es um das Fahren eines Kleinkraftrades ohne einen Führerschein dafür zu haben, um eine Urkundenfälschung - hier hatte ein Autofahrer sein neu erworbenes Auto einfach mal mit dem Kennzeichen seines alten Autos versehen, um einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie um das Fahren eines E-Scooters, ohne dass für diesen ein Versicherungsschutz bestand und um eine Autofahrt ohne den gültigen Führerschein zu besitzen. Die letzten beiden Fälle waren auch die, bei denen die Polizei Anzeigen gegen die jeweiligen Besitzer der Fahrzeug erstattete.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell