POL-MR: Automatenaufbruch - Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme + KTM gestohlen + Schulfenster zerstört + Kelleraufbrüche + Auto verkratzt + Autokennzeichen und Katalysatoren gestohlen

Marburg - Automatenaufbruch - Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme

Dank eines aufmerksamen und vorbildlich reagierenden Zeugen nahm die Polizei Marburg in der Nacht zum Dienstag, 03. August, zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren nach dem Aufbruch eines Lebensmittelautomaten vorläufig fest.

"Das war ein Zeugenverhalten, wie es sich die Polizei wünscht. Handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen!" Der Zeuge hatte die jungen Männer gegen 01.20 Uhr gesehen. Als sie den Lebensmittelautomaten mit Getränken und kalten Speisen neben dem Geldinstitut mit einem Messer bearbeiteten, blieb der Zeuge im Hintergrund, hielt die Männer im Blick und rief sofort bei der Polizei an. Da die Beiden mit ihrem ersten Versuch nicht erfolgreich waren, traktierten sie den Automaten dann mit Tritten. Letztendlich erbeuteten die Männer 6 Getränkeflaschen. Es entstand ein Schaden in wahrscheinlich vierstelliger Höhe. Das zeitgleiche Eintreffen mehrerer Streifen führte trotz des Fluchtversuchs über einen angrenzenden Tümpel zur Festnahme. Die beiden bereits polizeibekannten Männer standen mit 0,95 bzw. 1,27 Promille unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte das mitgeführte große Messer und eine geringe Menge Marihuana sicher und entließ sie nach Abschluss aller Maßnahmen.

Steinperf - KTM gestohlen

Polizei und Besitzer suchen seit Donnerstag, 29. Juli, 05 Uhr eine typisch orangefarbene KTM mit dem Kennzeichen MR-P 94. Das Krad mit 640 ccm steht trotz der Motorcrossoptik auf Straßenbereifung. Der Besitzer hatte die Maschine im Wert von etwa 4000 Euro am Mittwochabend um 21 unter dem Carport eines Anwesens in der Hofstraße abgestellt und mit dem Lenkerschloss gesichert. Derzeit steht nicht fest, ob der Dieb oder die Diebe die Maschine weggeschoben, weggefahren oder verladen haben. Wer hat in der Tatnacht entsprechende Beobachtungen gemacht? Wem sind in Steinperf fremde Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder auch die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Schulfenster zerstört

Nach der Zerstörung mehrerer Fenster auf der Rückseite der Brüder-Grimm-Schule im Alten Kirchhainer Weg bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit vor Sonntag, 01. August, 18.15 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Kelleraufbrüche

Der Zeitraum der Kellereinbrüche in dem Mehrfamilienhaus in der Hangstraße erstreckt sich über eine Woche von Sonntag, 25 Juli bis Sonntag 01 August. Der oder die Täter brachen mehrere Keller auf und stahlen was sie fanden. Die Beute umfasst u.a. ein Autoradio, Handwerkszeug, Schuhe, Bettdecke, Reisetasche und Teile eines Bestecksets. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Autokennzeichen weg

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl von Autokennzeichen und bittet um Hinweise. Der eine Diebstahl passierte zwischen 20 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am Montag 02. August. Der betroffene graue VW parkte in dieser Zeit in der Königstraße in Emsdorf. Der Täter stahl das hintere Kennzeichen MR-TH232. Von einem violetten Ford Fiesta wurden gleich beide Kennzeichen, MR-BG 99, gestohlen. Hier steht die Tatzeit nicht fest. Bemerkt hat es die Fahrerin am Sonntag, 01. August, um 22.20 Uhr. Zu dieser Zeit stand der Fiesta in der Ziegelgartenstraße in Kirchhain. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Stadtallendorf - Rundherum verkratzt

Die Polizei ermittelt nach der Beschädigung eines Autos. Der betroffene graue Ford Fusion parkte zur Tatzeit zwischen 14 Uhr am Samstag und 09 Uhr am Sonntag in der Straße Bahndamm nahe dem Kaninchen Zuchtverein. In dieser Zeit verkratzte ein noch unbekannter Täter das Auto rundherum großflächig. Die Kratzer gingen bis auf die Grundierung, sodass ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Katalysatoren gestohlen

Nach den Spuren trennten der oder die Täter vermutlich mit einer Flex die beiden fest verbauten Katalysatoren heraus und stahlen sie. Dem Besitzer des betroffenen schwarzen BMW 735i entstand ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Das Auto stand zur Tatzeit zwischen 12 Uhr am Freitag und 11.45 Uhr am folgenden Montag, 02. August auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Frauenbergstraße. Wer hat Arbeiten an dem Auto gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

