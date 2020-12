Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durchfahrtsverbote überwacht

Germersheim/BellheimGermersheim/Bellheim (ots)

Heute Morgen führten Beamte der Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Schule durch. In der nur 15-minütigen Kontrollzeit konnten insgesamt fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße "An der Volksschule" festgestellt werden. Bereits gestern wurden dort bei einer Kontrolle vier Verstöße festgestellt. Auch das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim wurde gestern Morgen erneut von den Beamten überwacht. Auch hier mussten insgesamt 10 Personen gebührenpflichtig verwarnt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-1603

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell