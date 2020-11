POL-OH: Verkehrsunfall - Sachschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Montag, den 02.11.2020, kam es gegen 6:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 EUR entstand. Ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Hilders befuhr die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Weimarer Straße. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Kia-Fahrer aus Petersberg die Kurfürstenstraße aus Richtung Bahnhof kommend und bog nach links in die Leipziger Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt.

