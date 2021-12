Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Handbremse nicht angezogen

Kaiserslautern (ots)

Ein Auto ist am Dienstagabend in der Schneiderstraße auf einen anderen Pkw gerollt. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 33-Jährige hatte das Auto geparkt und offensichtlich nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen gesichert. Als der Mann ausstieg, setzte sich sein Wagen von alleine in Bewegung. Mit einem Sprung zur Seite konnte sich der Fahrer noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als das Fahrzeug dann mit einem parkenden Wagen kollidierte, wurde hierbei ein Fahrzeuginsasse in dem Pkw verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell