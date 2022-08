Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Roller abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Rund sechs Wochen nach dem Brand eines Rollers in der Maybacher Heide sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise dazu beitragen können, den Fall aufzuklären. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Roller angezündet wurde, nachdem er von der Maybachstraße gestohlen worden war. Der Brand wurde am 30. Juni (Donnerstag) gegen 5.25 Uhr gemeldet, der Roller lag in einem Graben an der Lucia-Grewe-Straße. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der Roller selbst wurde zuletzt am Vorabend, gegen 18 Uhr, gesehen. Den Diebstahl hatte die Halterin nicht mitbekommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und/oder Personen in diesem Zusammenhang machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

