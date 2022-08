Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann überfallen - zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, einen 29-jährigen Mann aus Recklinghausen geschlagen und beraubt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-Jährige gegen 3.25 Uhr in der Nähe des Bahnhofsgebäudes, auf der Große-Perdekamp-Straße, plötzlich angegriffen worden. Dabei wurde auch seine Geldbörse und sein Handy gestohlen. Außerdem wurde der Recklinghäuser verletzt, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei Tatverdächtige, ein 21-Jähriger aus Bottrop und ein 25-Jähriger aus Gladbeck, konnten in der Nähe festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 25-Jährige wurde noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

