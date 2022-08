Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgängerinnen von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Gildenstraße/Bottroper Straße sind am späten Sonntagnachmittag zwei Fußgängerinnen aus Gladbeck von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 18-jähriger Autofahrer aus Gladbeck gegen 17.45 Uhr von der Bottroper Straße - an der abknickenden Vorfahrt - weiter auf die Gildenstraße fahren. Dabei erfasste er die beiden 14- und 18-Jährigen aus Gladbeck, die gerade die Straße überqueren wollten. Die 14-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, die 18-Jährige wurde leicht verletzt.

