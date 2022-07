Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann versucht Bundespolizisten ins Bein zu beißen

Düsseldorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24. Juli) gab es am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen tätlichen Angriff durch einen Mann (33). Der Angreifer wollte die Dienststelle nicht verlassen und leistete Widerstand.

Nach einer Personalienfeststellung konnte der 33-jährige Rumäne die Dienststelle verlassen und seinen Weg fortsetzen. Er jedoch wollte die Wache auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen. Die eingesetzten Beamten fassten dem 33-Jährigen an die Arme und zogen ihn zur Ausgangstür. Er wehrte sich, sperrte sich und versuchte einem Beamten ins Bein zu beißen. Der Biss konnte abgewehrt werden. Der Tatverdächtige wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Ein Polizeiarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit und führte eine Blutentnahme durch. Die Bundespolizei übergab den Renitenten in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf. Die Beamten blieben unverletzt und weiterhin dienstfähig.

Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs eingeleitet. In den Morgenstunden wurde der Tatverdächtigen aus dem Gewahrsam entlassen.

Vorausgegangen war eine Kontrolle des 33-Jährigen durch die Bundespolizei im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Gegen den Mann bestand eine Aufenthaltsermittlung wegen Trunkenheit. Aufgrund seiner Alkoholisierung machte der 33-Jährige widersprüchliche Angaben und begleitete die Beamten zur zweifelsfreien Personalienfeststellung auf die Dienststelle.

