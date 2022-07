Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldstrafen nicht bezahlt - Bundespolizei verhaftet Bielefelder

Bielefeld (ots)

Am Sonntagabend (24. Juli) haben Bundespolizisten am Bielefelder Hauptbahnhof einen 34-jährigen Deutschen kontrolliert und dabei zwei Haftbefehle festgestellt. Der Mann war wegen Diebstahlsdelikten und Leistungserschleichungen vom Amtsgericht Bielefeld zu Geldstrafen von insgesamt 1.600 Euro verurteilt worden. Da er die Strafen nicht bezahlt hatte, hat ihn die Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Festnahme ausgeschrieben. Auch bei der Bundespolizei konnte er die geforderten 1.600 Euro nebst 230 Euro Kosten nicht aufbringen. Er wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld eingeliefert, wo er jetzt 160 Tage Ersatzfreiheits-strafe zu verbüßen hat.

