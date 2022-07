Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220719 - 0769 Frankfurt-Gutleutviertel: Schussabgabe aus fahrendem Auto

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag, den 18. Juli 2022, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Schussabgabe in der Speicherstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie der Beifahrer eines weißen Audi Q7 zunächst während der Fahrt den Arm aus dem Fenster hielt. In der Hand hielt er eine Pistole, mit der er einen Schuss in die Luft abgab. Der Zeuge konnte sich das Nummernschild merken und rief umgehend die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Beamten das Fahrzeug und den 32-jährigen Beifahrer in einem Offenbacher Café ausfindig machen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten eine scharfe Schusswaffe samt 10 Patronen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell