Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220719 - 0767 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte rauben 35-jährigen Mann aus - Bezug zu Handyvideo im Internet

Frankfurt (ots)

(ne) Im Internet kursiert derzeit ein Handyvideo, in dem zu sehen ist, wie zwei bislang unbekannte Männer im Bahnhofsviertel einen Mann zu Boden schlagen und anschließend seiner Wertsachen berauben. Das Opfer konnte mittlerweile identifiziert werden. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann, der von sich aus zusammen mit einem Freund am gestrigen Tage beim 4. Polizeirevier vorstellig wurde, da er sich auf dem Video wiedererkannt hatte. Der 35-Jährige war nach der Tat zur medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus, von wo er nach kurzer Zeit wieder selbstständig nach Hause ging. Was genau passiert war, daran kann sich der 35-Jährige nur schwer erinnern. Laut Ermittlungen ereignete sich die Tat am Samstag, den 9. Juli 202,2 um 7:30 Uhr, in der Niddastraße Ecke Elbestraße. Zuvor war der Mann in verschiedenen Lokalitäten des Bahnhofsviertels unterwegs gewesen, bevor er auf die Täter traf. Nach denen ermittelt die Kriminalpolizei weiterhin, ebenso wie zu dem genauen Tatablauf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell