POL-F: 220718 - 0764 Frankfurt-Sossenheim: Diebstahl aus Auto mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots) - (la) Am Samstag (16. Juli 2022) kam es gegen 12:30 Uhr zum Diebstahl einer Markenuhr in der Savignystraße. Ein 66-Jähriger war in der Savignystraße, als er von einer unbekannten Frau "auf der Suche nach Arbeit zu sein", angesprochen wurde. Unter dem Vorwand, ihm einen Zettel auszuhändigen, ...

mehr