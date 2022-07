Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220718 - 0763 Frankfurt-Westend: Unbekannte Trickdiebin stiehlt hochwertige Armbanduhr

Frankfurt (ots)

(la) Am Samstag (16. Juli 2022) kam es gegen 12:30 Uhr zum Diebstahl einer Markenuhr in der Savignystraße.

Ein 66-Jähriger war in der Savignystraße, als er von einer unbekannten Frau "auf der Suche nach Arbeit zu sein", angesprochen wurde. Unter dem Vorwand, ihm einen Zettel auszuhändigen, ergriff sie seine Hand und lenkte das Opfer ab, während sie ihm die Uhr vom Handgelenk entwendete. Danach flüchtete die Täterin. Der 66-Jährige bemerkte den Diebstahl und rannte ihr in Richtung Ignaz-Bubis-Zentrum nach, wo die Täterin in einen blauen Golf stieg und als Beifahrerin flüchtete.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 20-45 Jahre alt, ca. 1,60 m bis 1,70 m groß, osteuropäisch, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, schwarze, lange Haare (offen getragen), rundliches Gesicht, normale bis kräftige Figur; bekleidet mit weißer Bluse und dunklem kurzem Rock, trug nussgroße, hängende (wahrscheinlich rote) Ohrringe.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell