Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220718 - 0760 Frankfurt: Überfallkommando sorgt seit 100 Jahren für Sicherheit in Frankfurt - Jubiläumsfeier im Polizeipräsidium

Frankfurt (ots)

Am heutigen Montag, den 18. Juli 2022, wurde im Polizeipräsidium Frankfurt das 100-jährige Bestehen des Überfallkommandos der Frankfurter Polizei (kurz: ÜKdo) gefeiert.

Pünktlich um 14:00 Uhr begrüßte Polizeivizepräsident Björn Gutzeit im Polizeipräsidium Frankfurt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommandos, Familienangehörige, Führungskräfte, Vertreterinnen und Vertreter kooperierender Dienststellen sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Jubiläumsfeier, die im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte.

Der Hessische Innenminister Peter Beuth gratulierte herzlich zum 100-jährigen Jubiläum. In seinem Grußwort stellte er den besonderen Einsatzwert des Überfallkommandos heraus, der sich vor allem aus der hervorragenden Ausbildung der Beamtinnen und Beamten sowie dank modernster Ausrüstung und Einsatzmittel ergibt.

"Das Überfallkommando des Polizeipräsidiums Frankfurt ist einmalig und darüber hinaus auch einmalig in seinem herausragenden Einsatzwert für die Kolleginnen und Kollegen, die Polizeiführung und vor allem auch für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Es ist ein Beispiel für Professionalität, Handlungsfähigkeit in Krisensituationen und im Besten Sinne des Wortes eine 'bewährte robuste Einsatzkomponente'. Das Aufgabenspektrum ist groß und erfordert nicht nur fortlaufend spezielle taktische Fortbildungen, sondern vor allem auch modernste Technik und Einsatzmittel. Ich danke allen für ihren Einsatz, der es ermöglicht, den täglichen Streifendienst in Frankfurt am Main durch eine hochmobile, gut ausgestattete, vor allen Dingen aber hervorragend ausgebildete geschlossene Einheit in besonders brenzligen Lagen zu unterstützen", erklärt Innenminister Peter Beuth.

"Das Überfallkommando stellt seit 100 Jahren eine leistungsstarke, effektive und gut aufgestellte Polizeieinheit dar, die ein fester Bestandteil in der Sicherheitsarchitektur der Frankfurter Polizeibehörde geworden ist. In dieser Art einmalig hat das ÜKdo gerade auch in der aktuellen Zeit einen unverzichtbaren Wert in der Frankfurter Polizeiorganisation und ist auch für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet, um gemeinsam mit allen anderen Einsatzkräften die Sicherheit der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten", unterstrich Polizeivizepräsident Gutzeit ergänzend die Bedeutsamkeit der Einheit.

Mit Dankesworten wandte sich der stellvertretende Leiter der Direktion Sonderdienste Torsten Englert an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich die vielen Herausforderungen im Einsatzgeschehen hochprofessionell bewältigen.

Während des Rahmenprogramms stellte das Überfallkommando den anwesenden Gästen bei einer Vorführung im Innenhof des Präsidiums sein Können unter Beweis. So verschaffte sich in einem anschaulichen Szenario ein ÜKdo-Team eindrucksvoll mit einer Türramme Zutritt zu einer Wohnung und führte eine Festnahme durch. In einer weiteren Situation kam gegen einen "Täter" das DEIG zum Einsatz.

Etwas ruhiger ging es dann im Anschluss zu, als alle Anwesenden vor Ort die Möglichkeit hatten, historische sowie mit modernster Technik ausgerüstete ÜKdo-Fahrzeuge und zugehöriges Equipment zu bestaunen.

Bei sommerlichen Temperaturen sorgten Kaltgetränke für die nötige Abkühlung. Untermalt wurde das Programm musikalisch vom hessischen Landespolizeiorchester.

Hintergrund:

Das Überfallkommando der Frankfurter Polizei gehört zu den ältesten und zu den ersten spezialisierten Polizeieinheiten Deutschlands. Diese besondere Einheit wurde im Jahr 1921, bestehend aus fünf Schutzpolizisten, gegründet, um ein schnelles und angemessenes Einschreiten bei Einbrüchen, Überfällen oder anderen Delikten wie Schlägereien im Frankfurter Stadtgebiet sicherzustellen und entwickelte sich über die Jahre stetig weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell