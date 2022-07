Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220717 - 0757 Frankfurt-Flughafen: 19-jähriger Autofahrer versucht vor Kontrolle zu flüchten

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagabend hielten Beamte des 19. Polizeireviers einen Autofahrer nach kurzer Verfolgung an. Er hatte sich der zuvor beabsichtigten Polizeikontrolle durch Flucht entzogen. Die Gründe dafür waren anschließend schnell klar.

Gegen 21:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen verdächtigen Jaguar im Bereich des Flughafens, weil der Fahrer sehr unsicher wirke und am hinteren Kennzeichen keine TÜV-Plakette angebracht sei. Unverzüglich begab sich eine Funkstreife zur genannten Örtlichkeit am "Hugo-Eckener-Ring", um dem Hinweis nachzugehen. Die Streifenbesatzung fand das beschriebene Auto samt Fahrer und beabsichtigte, ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als die Beamten ausgestiegen waren und sich auf Höhe der Fahrer- bzw. Beifahrertüren befanden, gab der Fahrer unvermittelt Gas und entzog sich so zunächst der Kontrolle. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Über den "Hugo-Eckener-Ring" ging es auf die Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Süden. Hier entschloss sich der Fahrer dann doch, sein Fahrzeug zu stoppen. Der Grund, oder besser die Gründe, für seine Flucht offenbarten sich der Polizei dann schnell: Recherchen in den Informationssystemen ergaben, dass der Fahrer wenige Stunden zuvor bereits durch eine Streife der Pst. Heusenstamm angehalten und u.a. ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet worden war. Aufgefallen war er, weil er im gleichen Auto, allerdings ohne Kennzeichen, unterwegs gewesen war. Daraus hatte der 19-Jährige offensichtlich die falschen Schlüsse gezogen, denn anstatt das Auto stehen zu lassen, besorgte er sich den Zweitschlüssel (ersterer war durch die Polizei sichergestellt worden) und entwendete zudem noch zwei Kennzeichen, die er von einem geparkten Fahrzeug abmontierte. Diese brachte er wiederum an seinem Auto an, jedoch befestigte er das hintere Kennzeichen, auf dem TÜV-Plakette angebracht ist, vorne, was letztendlich dazu führte, dass der Zeuge die Polizei verständigte. Doch damit nicht genug. Im Innenraum des Autos war deutlicher Marihuanageruch wahrnehmbar. Zwar fanden die Beamten keine Drogen im Innenraum, aber es bestand der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Als logische Konsequenz wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Zu guter Letzt ließen sich die Eigentumsverhältnisse des Jaguars nicht abschließend klären, so dass ihn die Polizei sicherstellte.

Auf den 19-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell