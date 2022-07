Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220717 - 0755 Frankfurt-Hausen: Streit unter Ex-Eheleuten mündet in Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitag eskalierte ein Streit unter Ex-Eheleuten in einem Bus der Linie "M72". Am Ende nahm der Mann seiner Ex gewaltsam das Mobiltelefon ab.

Gegen 19:00 Uhr entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit zwischen der 29-Jährigen und ihrem 27-jährigen Exmann in dem Bus zu einer Rangelei. In deren Verlauf entriss der Mann der Frau ihr Smartphone gewaltsam und flüchtete aus dem Bus. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Straße "Im Vogelsgesang". Die Frau blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Die Beamten veranlassten die Sicherung der Aufzeichnung der Sicherheitskameras in dem Bus, die das Tatgeschehen erfasst haben dürften und leiteten ein Strafverfahren wegen Raubs gegen den 27-Jährigen ein. Kurz darauf meldete dieser sich telefonisch bei der Polizei. Er leistete den Anweisungen seines Gesprächspartners folge und begab sich nach Hause. Dort nahm ihn eine Streife fest. Im Anschluss an eine erkennungsdienstliche Behandlung und dem Erteilen eines Kontakt- und Annäherungsverbots wurde er wieder entlassen.

