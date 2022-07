Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220714 - 0752 Frankfurt: Zivilbeamte bei Kontrollen erfolgreich

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder der Frankfurter Polizei haben unter der Leitung der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) am Donnerstag, den 14. Juli 2022, den öffentlichen Personennahverkehr im Frankfurter Norden genauer unter die Lupe genommen. Dabei gingen ihnen unter anderem zwei mutmaßliche Drogenhändler ins Netz.

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung begaben sich am gestrigen Nachmittag zivil gekleidete Beamte verschiedener Dienststellen in unterschiedliche U-Bahn-Linien und suchten diverse Haltestellen auf.

Gleich zu Beginn fiel den Beamten an der U-Bahn-Haltestelle "Kalbach" ein 23-jähriger Mann auf, welcher im Begriff war, sein mitgeführtes Mountainbike zu verkaufen. Es folgte eine Kontrolle. Aufgrund des geringen Verkaufspreises, widersprüchlicher Angaben zum Erwerb und eines fehlenden Eigentumsnachweises stellten die Beamten das Rad wegen des Verdachts des Diebstahls sicher.

Im weiteren Verlauf kontrollierten Beamte am U-Bahn-Abgang des Nordwestzentrums einen 21-Jährigen, der verbotswidrig einen Schlagstock mit sich führte. Die Beamten stellten die Schlagwaffe sicher und leiteten gegen den jungen Mann aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Später bewiesen Fahnder im Bereich der Haltestelle "Am Weißen Stein" das richtige Gespür, als sie sich entschlossen, zwei junge Männer zu kontrollieren, in deren unmittelbarer Nähe sie Cannabisgeruch wahrgenommen hatten. Bei der Durchsuchung der beiden 19- und 22-Jährigen konnten dann zunächst über 2500 Euro Bargeld in drogenszenetypischer Stückelung sowie Sendungsquittungen einer nahegelegenen Postfiliale aufgefunden werden. Doch damit nicht genug. Die Beamten begaben sich nun zu der Filiale und nahmen die den Quittungen zuzuordnenden Pakete in Augenschein, welche deutlichen Cannabisduft verströmten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Öffnung der Pakete. Zum Vorschein kamen über 7,7 Kilogramm Haschisch und rund 730 Gramm Marihuana. Bei anschließenden Durchsuchungen an den Wohnanschriften der jungen Männer fanden Polizeibeamte noch Mobiltelefone, Feinwaagen und weitere Drogen in geringer Menge auf. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die zwei jungen Männer mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell