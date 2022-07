Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220714 - 0749 Frankfurt: Festnahmen von jugendlichen Serieneinbrechern

Frankfurt (ots)

(la) In den Morgenstunden des 07. Juli 2022 kam es zu der Festnahme eines erst 14-jährigen und eines 16-jährigen Serieneinbrechers.

Die beiden Einbrecher agierten als Teil einer Jugendgruppe, die sich darauf spezialisiert hatte, in Elektrofachgeschäfte und Mobilfunkläden einzubrechen. Dort entwenden sie hochwertige Smartphones und veräußerten diese. Die Gruppierung, deren ältestes Mitglied 19-Jahre alt ist, ist für mindestens 12 Einbrüche im Rhein-Main-Gebiet verantwortlich. Sie entwendeten insgesamt Elektrogeräte im Wert von über 180.000 Euro und richteten durch ihre brachiale Vorgehensweise erheblichen Sachschaden in den Geschäften an. Da die Gruppierung in den Fokus der Ermittlungen geriet, wurden sie durch Spezialkräfte observiert. Ein Teil der Gruppe begab sich in der Tatnacht nach Ransbach-Baumbach und beging dort einen Einbruch, bei dem vier Jugendliche im Alter von 16- bis 19-Jahre festgenommen wurden (Pressemitteilung: POL-F: 220706 - 0712). Die anderen Jugendlichen begaben sich auf die Frankfurter Zeil zu einem Flagshipstore eines Handyherstellers und begingen einen Einbruch, bei dem sie Waren im Wert von 41.000 Euro erbeuteten. Der 14- und 16-Jährige konnten am Hauptbahnhof festgenommen werden, als sie mit einem Großteil der Beute in einen Zug nach Berlin steigen wollten. Vier Täter sitzen in Untersuchungshaft.

