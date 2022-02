Polizei Köln

POL-K: 220211-1-K Polnische Betrügerbande - Callcenter in Großbritannien - Logistiker in Köln

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln:

Mit der Unterstützung mehrerer Ermittler aus Olsztyn (Polen) sowie Beamten des BKA und von Europol hat die Polizei Köln am Donnerstagmorgen (10. Februar) die Wohnung zweier Männer in Köln-Vogelsang durchsucht. Sie sollen für eine in Polen ansässige Betrügerbande unter anderem Konten auf Namen von Obdachlosen eröffnet und die Kontodaten an die Auftraggeber in Polen weitergeleitet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Bande Callcenter in England betreiben, aus denen Tatbeteiligte die Senioren in Polen unter einer Legende anriefen. Sie sollen die älteren Menschen dazu gebracht haben, ihre Ersparnisse auf eines dieser Konten zu überweisen, um sie einem vermeintlich drohenden Zugriff beispielsweise von Hackern zu entziehen. Taten dieser Bande mit Betrogenen in Deutschland sind derzeit nicht bekannt. Die polnischen Polizisten hatten sich mittels Rechtshilfeersuchen an die deutschen Behörden gewandt.

Rückfragen von Medienvertretern sind an die Bezirksstaatsanwaltschaft in Olsztyn (Polen) zu richten. (ph/de)

