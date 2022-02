Polizei Köln

POL-K: 220210-1-K Rund 6 Kilo Drogen bei Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (9. Februar) haben Kriminalpolizisten rund 6 Kilogramm Marihuana in einer Wohnung in Köln-Chorweiler beschlagnahmt. Die Ermittler hatten nach einem Hinweis, dass die Zimmer in einem Hochhaus auf der Osloer Straße als Drogenversteck dienen sollen, einen richterlichen Beschluss erwirkt und die menschenleeren Räume gegen 7.30 Uhr durchsucht. Die Ermittlungen zur Herkunft, zum Eigentümer sowie Bezügen des Wohnungsmieters zu den Drogen-Paketen dauern an. (mw/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell