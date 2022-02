Polizei Köln

POL-K: 220208-6-K Aufmerksamer Zeuge beobachtet mutmaßliche Autoknacker - zwei Festnahmen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Autofahrers (43) haben Polizisten in der Nacht zu Dienstag (8. Februar) zwei mutmaßliche Autoknacker (28, 30) im Stadtteil Mülheim vorläufig festgenommen. Die Verdächtigen sollen zusammen mit zwei weiteren Männern die Heckscheibe eines in der Windmühlenstraße geparkten VW Passats eingeschlagen und "Hilti"-Bohrmaschinen aus dem Kofferraum entwendeten haben. Den beiden Komplizen war zunächst mit einem dunklen Mercedes die Flucht gelungen. Der Zeuge hatte sich jedoch das Kennzeichen des im Kreis Mettmann zugelassenen Wagens gemerkt. Unterstützt durch Polizisten der Polizei Mettmann stellten die Kölner Ermittler den Fluchtwagen an der Halteranschrift in Monheim sicher. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten sie die Wohnung des Fahrzeugnutzers und stellten diverse hochwertige Werkzeuge als mutmaßliches Diebesgut sicher. Den dort gemeldeten Tatverdächtigen, sowie den vierten unbekannten Verdächtigen trafen die Einsatzkräfte nicht an. Nach ihnen wird gefahndet.

Der 43-jährige Augenzeuge hatte um kurz vor Mitternacht aus seinem Auto heraus in Köln-Mülheim die vier Verdächtigen bei der Tat beobachtet. Als er versuchte, einen der Männer festzuhalten, griff dieser ihn unvermittelt körperlich an und flüchtete mit den drei anderen zu zwei bereitstehenden Fluchtwagen. Der Augenzeuge rief die Polizei und gab ein komplettes Kennzeichen und Kennzeichenfragmente des zweiten flüchtigen Wagens durch. Auf der Anfahrt zum Tatort kamen einem Streifenteam der 28-Jährige und der 30-Jährige in einem silbernen Mercedes entgegen. Die Polizisten stoppten das Auto und nahmen die beiden Insassen zur Vernehmung mit zur Wache. Beide sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt und werden am morgigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die frisch entwendete "Hilti" fand ein Passant unter einem geparkten Auto in Tatortnähe und übergab sie den Einsatzkräften. (cr/cs)

