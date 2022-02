Polizei Köln

POL-K: 220208-3-K Mutmaßlich unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet - Blutprobe

Köln (ots)

Der Fluchtversuch eines mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Rollerfahrers (20) vor einer Kontrolle durch Motorradpolizisten ist am Montagnachmittag (7. Februar) im Stadtteil Mülheim in einem Verkehrsunfall geendet. Gegen 14.30 Uhr hatte der 20-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, auf dem Bergischen Ring die Polizisten gesehen und beschleunigt. Auf seiner Flucht durch Köln-Mülheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte er im Kreisverkehr "Rendsburger Platz" einen Ford (Fahrer: 73) zu überholen. Dabei rammte er den Wagen und stürzte, blieb jedoch unverletzt. Die Beamten überwältigten den Kölner, der nach dem Sturz noch versucht hatte wegzulaufen, und legten ihm Handfesseln an. Bei dem Verdächtigen aufgefundenes Amphetamin und die Aprilia stellten die Beamten sicher. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe. (mw/cs)

