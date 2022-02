Polizei Köln

POL-K: 220207-4-K Zeugenaufruf nach Raub eines Toyota C-HR in Köln-Porz

Köln (ots)

Nachdem eine vier- bis fünfköpfige Gruppe einer Toyota-Fahrerin (37) am vergangenen Freitag (4. Februar) im Stadtteil Porz das Auto geraubt haben soll, sucht die Polizei nach den Verdächtigen und nach Zeugen des Überfalls. Gegen 22.45 Uhr soll zunächst eine unbekannte Frau die 37-Jährige an deren Toyota C-HR in der Edisonstraße angesprochen und die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels gefordert haben. Anschließend sollen der Geschädigten von der aggressiven Unbekannten oder einem ihrer männlichen Begleiter mehrfach ins Gesicht geschlagen und die Schlüssel entrissen worden sein. Die Verdächtigen sollen mit dem blauen Wagen geflüchtet sein.

Am Samstagmorgen (5. Februar) entdeckten Passanten gegen 8.45 Uhr das gesuchte Auto auf der Dorotheenstraße in Porz-Urbach. Polizisten stellten den Toyota sicher. Die Auswertung der gesicherten Spuren dauert an.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Wer hat zwischen Freitagnacht und Samstagmorgen den Wagen mit dem deutschen Kennzeichen mit der Städtekennung Genthin (GNT) gesehen oder hat beobachtet, wer das Fahrzeug in der Dorotheenstraße abgestellt hat? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/cs)

