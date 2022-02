Polizei Köln

POL-K: 220207-2-BAB/GL Mutmaßlich stark alkoholisierter Ford-Fahrer verursacht Auffahrunfall - Blutprobe

Köln (ots)

Am Montagmorgen (7. Februar) hat ein mutmaßlich stark alkoholisierter 41 Jahre alter Ford-Fahrer einen Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten (56) auf dem linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 4 in Richtung Köln verursacht. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Fahrer des Ford Tourneo Custom kurz hinter der Anschlussstelle Frankenforst gegen 6.30 Uhr auf den Golf der 56 Jahre alten Frau aufgefahren sein. Rettungskräfte brachten die Bergisch Gladbacherin mit Kopf- und Knieverletzungen in ein Kölner Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem 41-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Während des Polizei- und Feuerwehreinsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/cs)

