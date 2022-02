Polizei Köln

POL-K: 220206-3-K Kradfahrer bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagabend (4. Februar) ist ein Motorradfahrer (22) in Köln-Rodenkirchen bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda Kamiq (Fahrerin: 24) an der Kreuzung Brückenstraße/Frankstraße schwer verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen war die Autofahrerin aus Sankt Augustin gegen 22.10 Uhr aus der untergeordneten Frankstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren. Der Motorradfahrer, der auf der Brückenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, prallte gegen die Fahrerseite des Pkw und stürzte. Rettungskräfte brachten den Kölner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (cs/de)

