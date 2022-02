Polizei Köln

POL-K: 220206-1-K Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstählen in der Innenstadt

Köln (ots)

Polizisten haben am Wochenende (4. bis 6. Februar) nach mehreren Taschendiebstählen in der Kölner Innenstadt zwei Jugendlichen (16, 17) und drei Männer (19, 19, 26) vorläufig festgenommen. Alle Fünf befinden sich mittlerweile in Haft.

Die Fälle im Detail:

Am Freitagabend (4. Februar) rempelte ein 17-jähriger Algerier gegen 19:35 Uhr auf der Zeppelinstraße in der Altstadt-Nord eine 43-jährige Frau von hinten an und entwendete aus ihrer Einkaufstasche eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der Begleiter (37) der Bestohlenen verfolgte den flüchtenden Tatverdächtigen und hielt diesen mit der Unterstützung eines auf die Situation aufmerksam gewordenen Zeugen bis zum Eintreffen von Polizisten fest. Die Geldbörse, die neben dem mutmaßlichen Taschendieb auf dem Boden lag, erhielt die Eigentümerin noch vor Ort von den Beamten zurück.

Am frühen Samstagmorgen (5. Februar) sprach ein 25 Jahre alter Kölner Präsenzkräfte der Bereitschaftspolizei am Zülpicher Platz an, nachdem ihm zunächst Unbekannte gegen 0.50 Uhr sein Smartphone aus seiner Jackentasche gestohlen hatten. Als Täter kamen drei junge Männer in Betracht, die ihn zuvor auf Französisch angesprochen hatten und dabei unangenehm nahe gekommen waren. Mit Hilfe einer Ortungs-App lokalisierte er sein Telefon zunächst auf der nahegelegenen Dasselstraße und später auf der Otto-Fischer-Straße. Fahndende Polizisten stellten dort kurz darauf drei aus Marokko stammende Tatverdächtige (19, 19, 26). Das gestohlene Mobiltelefon lag unweit in einem Graben.

Einen in Köln lebenden 16-jährigen Spanier nahmen Polizisten gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen (6. Februar) am Zülpicher Platz fest. Ihm wird vorgeworfen, innerhalb weniger Minuten zwei junge Männer (21, 26) unabhängig voneinander angesprochen, umarmt und dabei deren Handys gestohlen zu haben. Der 26-Jährige bemerkte den Diebstahl und holte sich sein Handy zurück. Kurz darauf beobachtete er die zweite Tat zum Nachteil des 21-Jährigen und sprach diesen auf den Tatverdächtigen an. Als der zweite Bestohlene den mutmaßlichen Dieb zur Rede stellte, drohte dieser ein Messer zu haben und flüchtete in Richtung Roonstraße. Dort stellten ihn Einsatzkräfte und fanden bei ihm das Handy des 21-Jährigen sowie ein Taschenmesser, welches er innerhalb der Waffenverbotszone bei sich getragen hatte. Gegen den Jugendlichen bestand bereits ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zum möglichen Tatbeitrag von zwei Begleitern (17, 21) des Festgenommenen dauern die Ermittlungen noch an. (cs/de)

