Polizei Köln

POL-K: 220204-4-K Einbrecherinnen im Treppenhaus begegnet - Festnahme

Köln (ots)

Nach der Verfolgung dreier mutmaßlicher Einbrecherinnen (27, 31, 34) durch einen Wohnungsinhaber (28) in Köln-Ehrenfeld, haben Polizisten die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und diverses Diebesgut sichergestellt. Sie sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nachdem die Frauen dem Kölner gegen 14.30 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf der Venloer Straße entgegengekommen waren, bemerkte er, dass seine Wohnungstür auf der zweiten Etage aufgebrochen worden war. Der 28-Jährige nahm daraufhin sofort die Verfolgung auf und konnte eine von ihnen in der Franz-Geuer-Straße festhalten. Polizisten, die zufällig in der Nähe waren, eilten zur Hilfe und legten den drei Frauen Handschellen an. (as/rr)

