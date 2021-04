Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geburtstagsparty in Gaststätte

Verstoß Corona-Verordnung

Bad Hönningen (ots)

Am Montagabend meldeten Anrufer der Linzer Polizeiinspektion, sie würden an einer Gaststätte in Bad Hönningen Personen wahrnehmen, welche dort augenscheinlich Blumen und Geschenke in der Hand hielten. Nachdem die Leute ihr Handy benutzt hätten, würde kurz darauf die Gaststättentür geöffnet, und die Personen gingen hinein. Die sofortige Überprüfung durch die Linzer Polizei ergab, dass dort offensichtlich der Gastwirt seinen Geburtstag mit weiteren Personen feierte. Die Polizei löste die Feier auf, die angetroffenen Personen müssen mit Anzeigen rechnen.

