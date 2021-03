Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb festgenommen

Bückeburg (ots)

(ma)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei Bückeburg beabsichtigten gestern gg. 17.00 Uhr zwei Männer einen gemeinsamen Ladendiebstahl von Zigaretten in einem Supermarkt in der Bückeburger Kreuzbreite.

Nach Zeugenangaben hatten die Tatverdächtigen über Mobiltelefon Kontakt untereinander, wobei einer der Männer außerhalb des Marktes stand und durch die Glasfront seinem Mittäter Anweisungen geben konnte.

Dem Täter im Markt ist es demnach gelungen, unbemerkt einen an der Kasse verschlossenen Zigarettenkasten zu öffnen und 26 Zigarettenschachteln zu entnehmen.

Angestellte des Marktes kam der Kunde etwas seltsam vor und wollten diesen ansprechen. Daraufhin flüchtete dieser aus dem Markt, ließ die Zigaretten zurück und lief über die Bundesstraße in Richtung Müsingen.

Der Mittäter, der mit einem Pkw mit Hannoverschem Kennzeichen flüchtete, konnte von einem Angestellten des Marktes im Auto verfolgt werden. Die Polizei stoppte das Fahrzeug des Flüchtenden auf der Bundesstraße 65.

Das Fahrzeug wurde von einem 49jährigen georgischen Staatsbürger ohne bekannten Wohnsitz geführt. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg ordnete die Durchsuchung des Pkw und die Sicherstellung des Mobiltelefons an. Der Georgier kam in polizeiliches Gewahrsam und wird noch am heutigen Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wegen des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorgeführt.

Die Fahndung nach dem Mittäter, der in die Ortschaft Müsingen flüchtete, verlief ergebnislos.

