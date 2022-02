Polizei Köln

POL-K: 220206-2-K #präsenzimveedel Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Ein ziviles Streifenteam hat in der Nacht zu Samstag (5. Februar) in der Kölner Innenstadt auf der Straße "Lichhof" eine zufällig beobachtete Rangelei zwischen zwei Männern (21, 24) beendet und den älteren Beteiligten nach Klärung der Auseinandersetzung vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll zuvor gegen 0.35 Uhr in der Salzgasse dem 21-Jährigen dessen Armbanduhr der Marke Casio vom Handgelenk gerissen haben. Die Tatbeute fanden die Polizisten im Schuh des Algeriers. Ein Richter ordnete wegen räuberischen Diebstahls Hauptverhandlungshaft an. (cs/de)

