POL-K: 220208-5-K Raubüberfall mit Messer und Schlagstock - Öffentlichkeitsfahndung

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28. Oktober 2021, Ziffer 6

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5058880

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Raubüberfall in der Nacht zu Donnerstag (28. Oktober 2021) in Köln-Deutz zwei circa 14-20 Jahre alte und etwa 1,70 bis 1,80 Meter große, dunkel gekleidete Männer mit kurzen, dunklen Haaren. Die Gesuchten sollen gegen 2.30 Uhr drei junge Männer (17, 18, 19) auf dem Ottoplatz mit einem Messer sowie einem Schlagstock zur Herausgabe von Bargeld sowie Mobiltelefonen gezwungen haben. Als die jungen Männer sich weigerten, schlug ein Täter dem 19-Jährigen mit dem Schlagstock gegen den Kopf. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten in Richtung der Hohenzollernbrücke.

Fotos der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/95

Hinweise zu den Männern sowie zu deren Aufenthaltsort nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an Poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

