Polizei Köln

POL-K: 220210-2-K Diensthündin "Ivy" stellt mutmaßlichen Angreifer nach kurzer Flucht

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Sie ist gerade einmal zweieinhalb Jahre alt, hat ihre Ausbildung bei der Polizei erst im November 2021 abgeschlossen und jetzt ihre feine Spürnase unter Beweis gestellt - Diensthündin "Ivy". Am Mittwochvormittag (9. Februar) war sie mit ihrem Herrchen im Stadtteil Raderberg im Einsatz, um nach einem 22 Jahre alten Verdächtigen zu suchen, der zuvor bei einer Fahrkartenkontrolle vier KVB-Angestellte an der Bushaltestelle Rheinsteinstraße mit einem Messer bedroht haben soll.

In einem Innenhof auf der Brühler Straße hatten Polizisten nach Augenzeugenhinweisen die vom Gesuchten versteckte Tatwaffe gefunden. Nachdem die Malinois-Hündin daran geschnuppert und die Spur aufgenommen hatte, dauerte es nur wenige Minuten, bis sie ein paar Häuser weiter in einem anderen Innenhof den jungen Mann in seinem Versteck aufspürte - Festnahme. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell