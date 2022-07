Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220714 - 0747 Frankfurt - Gallus: Schockanruf

Frankfurt (ots)

(dr) Gleich mehrere tausend Euro konnten Trickbetrüger am Dienstag, den 12. Juli 2022, mit dem sogenannten Schockanruf erbeuten. Dabei gingen sie besonders perfide gegen eine 67 Jahre alte Frau vor.

Am Nachmittag klingelte bei einer 67-jährigen Frankfurterin das Telefon, als sich ihr vermeintlicher Sohn zu erkennen gab und behauptete eine schwangere Frau totgefahren zu haben. Im nächsten Schritt forderte nun ein vermeintlicher Staatsanwalt eine "Kaution" von 11.000 Euro. Die 67-Jährige schöpfte zu diesem Zeitpunkt offenbar keinen Verdacht und begab sich daraufhin von ihrer Wohnanschrift zur U-Bahnstation "Galluswarte", um das Geld an einen vermeintlichen Kassierer des Amtsgerichts zu übergeben. Jedoch erschien bereits in Höhe der Mainzer Landstraße 158 ein unbekannter Mann, der sich als besagter Mitarbeiter zu kennen gab. Die Frau händigte diesem das Geld, das sie zuvor noch von einer Bank abgehoben hatte, aus. Der Unbekannte begab sich mit der "Kaution" in die nächste Seitenstraße und verschwand in Richtung Hauptbahnhof. Erst später fiel der Betrug auf.

Beschreibung des Abholers:

Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, normale Körperstatur, mitteleuropäische Erscheinung, dunkles glattes Haar; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose, trug eine eckige, leicht getönte Brille.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

