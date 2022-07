POL-F: 220713 - 0745 Frankfurt-Flughafen: Mann mit Messer festgenommen

Frankfurt (ots) - (la) Am Mittwoch, den 13. Juli 2022, kam es gegen 06:00 Uhr in der Stoltzestraße zu Festnahmen und Drogenfunden bei einer Kontrolle in einer Bar. Die Polizeibeamten kontrollierten am Mittwochmorgen die 16 Gäste einer Bar. Hierbei fanden sie unter anderem 31 Gramm Haschisch, 4 Gramm Kokain und ein ...

