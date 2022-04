Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen, Biederbach: B erauschte Radfahrt

Freiburg (ots)

Am Montag, gegen 16:40 Uhr, waren mehrere Radfahrer auf dem kombinierten Rad-/Fußweg entlang der L 101 zwischen Elzach und Biederbach unterwegs. Aus noch nicht ganz genau geklärter Ursache kam es zu einer Kollision mit anschließendem Sturz zweier Radfahrer, die talwärts in Richtung Elzach unterwegs waren. Während ein 1971 geborener Mann unverletzt blieb, verletzte sich der zweite Radfahrer, 1967 geboren, schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ärztliche Behandlung geflogen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei spielte wohl bei beiden Radfahrer Alkoholisierung eine Rolle. Die Ermittlungen dauern an.

