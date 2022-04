Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Gemarkung Sasbach a. K.: Unfall im Gegenverkehr

Am Freitagnachmittag, den 15.04.22, kam es auf der L 113 gegen 16.15 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin kam in einer langgezogenen Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei einen entgegenkommenden Porsche einer vierköpfigen Familie. Durch den Zusammenstoß wurde das Hinterrad des Porsches abgerissen. Das Fahrzeug geriet hierbei außer Kontrolle und schleuderte über die Fahrbahn. Durch das Unfallgeschehen wurden die Unfallverursacherin und die vier Familienangehörigen im Porsche, bestehend aus zwei Erwachsenen und einem 11 und einem 2 Jahre alten Kind, leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

