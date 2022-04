POL-FR: Fußball-Bundesliga-Spiel SC Freiburg - VfL Bochum, Rauchtöpfe gezündet - eine Person verletzt

Freiburg (ots) - Breisach/Vogtsburg - Am Ostermontag, 18. April 2022, wollte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer gegen 12:20 Uhr von der L 115, aus Richtung Vogtsburg-Oberrotweil kommend, nach links in die L 104 in Richtung Breisach einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Breisach kommenden Motorradfahrers, der ein an der Abzweigung nach rechts abbiegendes ...

