POL-FR: Grenzach-Wyhlen: mit Pkw gegen Baum geprallt - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 16.04.2022, 15.00 Uhr, bis Montag, 18.04.2022, 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A3 von einem anderen Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Der Audi stand in dieser Zeit in der Goethestraße auf dem dortigen Friedhofparkplatz. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Am Audi konnten weiße Lackantragungen festgestellt ...

mehr