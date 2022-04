POL-FR: Schopfheim: mit Pkw etwa 20 Meter über Schutzplanke gefahren

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 14.04.2022, auf Freitag, 15.04.2022, ist ein Unbekannter im Rebacker in Wiechs in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen während die Bewohner schliefen. Nach Sachlage gelangte der Unbekannte durch eine nicht verschlossene Kellertür in die Wohnung. Aus der Wohnung wurden eine Geldbörse, mehrere Bankkarten sowie ein ...

