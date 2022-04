Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: in Erdgeschosswohnung eingestiegen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 14.04.2022, auf Freitag, 15.04.2022, ist ein Unbekannter im Rebacker in Wiechs in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen während die Bewohner schliefen. Nach Sachlage gelangte der Unbekannte durch eine nicht verschlossene Kellertür in die Wohnung. Aus der Wohnung wurden eine Geldbörse, mehrere Bankkarten sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben.

